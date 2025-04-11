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В Петербурге десятки машин попали в аварии из-за непогоды

В Петербурге минимум 16 машин застряли в снегу или попали в ДТП из-за непогоды

В Санкт-Петербурге десятки машин застряли в сугробах или попали в ДТП из-за сильного снегопада. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Тепло оделись, петербуржцы? В городе снова полноценная зима — на дорогах скользко и больно, на летней резине лучше вообще никуда не выезжать. Минимум 16 машин уже отдыхают в сугробах, фонарных столбах и бамперах других авто. Судя по картам, пробки пока шесть баллов», — говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что, в частности, авария с несколькими автомобилями произошла на Киевском шоссе в Петербурге.

До этого сообщалось, что на МКАД отвлекшийся на телефон водитель «Газели» врезался в фуру, из-за чего его фургон опрокинулся и проскользил по проезжей части, высекая искры из асфальта. На кадрах видно, как фургон «Газель» из третьей полосы постепенно смещается правее. В соседнем ряду он по касательной столкнулся с проезжающей большегрузной фурой и опрокинулся набок.

Ранее в Москве Toyota влетела в остановку с людьми, есть пострадавшие.

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