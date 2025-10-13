В России предложили запретить автомобильные номера без триколора

Глава СПЧ Валерий Фадеев обратился в МВД России с просьбой обратить внимание на использование автономеров, у которых отсутствует российский триколор. По его словам, сознательно изготавливают себе дубликаты государственных ГРЗ без триколора.

«30 лет назад такие номера выдавали сотрудникам полиции и спецслужб, но это давно в прошлом. А ГОСТ того времени остался. Чтобы пресечь данную практику, надо просто установить единый стандарт для ГРЗ и дать срок привести их в соответствие – скажем, в течение года», — сказал Фадеев.

При этом речь не идет о запрете ГРЗ квадратной формы, которыми пользуются владельцы японских и американских автомобилей.

Принятый недавно ГОСТ на государственные регистрационные знаки, предусматривающий с 1 января 2025 года обязательное наличие на табличке российского триколора, не имеет обратной силы. Автором инициативы стал депутат Александр Хинштейн.

Ныне действующий ГОСТ 1993 года допускает изготовление и установку на автомобили номеров как с российским триколором, так и без него, но с рельефными буквами RUS в поле кода региона. На начальном этапе выдачи номеров российского образца такие номера выдавались в ГАИ. В настоящее время их можно заказать в специализированных организациях, изготавливающих номерные знаки. Такие госзнаки, как правило, используют россияне, которые выезжают за рубеж и опасаются атак вандалов.

Штраф за нарушение ГОСТ составляет 500 рублей. Выступивший за поправки депутат Александр Хинштейн заявил, что новая норма не будет иметь обратной силы.

