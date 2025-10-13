На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России предложили запретить автомобильные номера без триколора

Глава СПЧ Фадеев призвал запретить автономера без российского триколора
close
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Глава СПЧ Валерий Фадеев обратился в МВД России с просьбой обратить внимание на использование автономеров, у которых отсутствует российский триколор. По его словам, сознательно изготавливают себе дубликаты государственных ГРЗ без триколора.

«30 лет назад такие номера выдавали сотрудникам полиции и спецслужб, но это давно в прошлом. А ГОСТ того времени остался. Чтобы пресечь данную практику, надо просто установить единый стандарт для ГРЗ и дать срок привести их в соответствие – скажем, в течение года», — сказал Фадеев.

При этом речь не идет о запрете ГРЗ квадратной формы, которыми пользуются владельцы японских и американских автомобилей.

Принятый недавно ГОСТ на государственные регистрационные знаки, предусматривающий с 1 января 2025 года обязательное наличие на табличке российского триколора, не имеет обратной силы. Автором инициативы стал депутат Александр Хинштейн.

Ныне действующий ГОСТ 1993 года допускает изготовление и установку на автомобили номеров как с российским триколором, так и без него, но с рельефными буквами RUS в поле кода региона. На начальном этапе выдачи номеров российского образца такие номера выдавались в ГАИ. В настоящее время их можно заказать в специализированных организациях, изготавливающих номерные знаки. Такие госзнаки, как правило, используют россияне, которые выезжают за рубеж и опасаются атак вандалов.

Штраф за нарушение ГОСТ составляет 500 рублей. Выступивший за поправки депутат Александр Хинштейн заявил, что новая норма не будет иметь обратной силы.

Ранее сообщалось, что россиянам рассказали, какие автомобили можно поставить на учет без VIN-номера.

