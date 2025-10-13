Появилось видео с места массовой аварии на Кутузовском проспекте в Москве

На видео попали последствия массовой аварии на Кутузовском проспекте в Москве

Видео с последствиями массовой аварии на Кутузовском проспекте в Москве опубликовал Telegram-канал «Что там, Москва?»

Судя по кадрам, на дороге находтся как минимум три разбитых машины, детали от них разбросаны по всем полосам.

Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» сообщил, что в Москве Кутузовском проспекте движение автомобилей затруднено из-за массового столкновения.

«На Кутузовском проспекте (в районе дома 26) произошло ДТП с участием четырех автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

По информации канала, в результате произошедшего движение транспорта в районе ДТП затруднено. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

До этого грузовой автомобиль перевернулся на трассе М-4 «Дон».

«Фура перевернулась и спровоцировала шестикилометровую пробку на М-4 возле Миллерово. Автомобилисты говорят, что машины стоят от Малотокмацкого до Новоспасовки в сторону Ростова», — сообщал канал Don Mash.

У автомобиля были вырваны оси, лопнули покрышки, а также искорежена кабина водителя. В ДТП никто не пострадал.

Ранее крупное ДТП произошло на трассе М4 «Дон» в Ростовской области.