Видео: в Приморье водитель Toyota блокировал проезд скорой, спасавшей тяжелого пациента

В Приморье водитель не пропускал скорую с пациентом из-за разговора по телефону

Во Владивостоке водитель Toyota Auris не пропускал автомобиль экстренных медицинских служб, который вез тяжелого пациента. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Машина на маячках мчала по проспекту Столетия — дорогу уступали все, кроме этого человека на Toyota Auris. Выяснилось, что он просто залип в мобильный телефон. Все нарушения попали на камеру», — говорится в сообщении.

Медики запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как красный автомобиль едет впереди машины скорой и не предоставляет преимущество на проезжей части и только через время перестраивается на соседнюю полосу. На записи также заметно, что водитель иномарки разговаривает по телефону.

