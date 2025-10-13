На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвич в истерике разгромил автомобиль скорой помощи, и это попало на видео

112: пациент разгромил машину скорой на юге Москвы
true
true
true

В Москве пациент разгромил автомобиль экстренных медицинских служб. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Тяжелый понедельник выдался у экипажа скорой помощи с 29-й подстанции на юге Москвы. Приехав на очередной выезд, они забрали мужчину для оказания ему помощи, но помощь понадобилась уже медикам», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что мужчина выкидывает все из салона и громко кричит. По информации канала, мужчина выбросил документы и медицинское снаряжение, поэтому врачам пришлось спрятаться и дождаться правоохранителей, которые забрали нарушителя.

До этого сообщалось, что в Иваново таксист отгрыз пассажирке ногти, потому что девушка оставила плохой отзыв на поездку. По информации канала, в момент конфликта водитель выгрыз пассажирке два ногтя. Очевидцы произошедшего задержали мужчину до приезда правоохранителей. На опубликованных в сети кадрах видно, что девушка получила травмы.

Ранее женщина обматерила таксиста за отказ везти ее с собакой.

