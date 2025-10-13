На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Видео: в Москве таксист вместе с котенком вез пассажиров

В Москве на видео сняли, как таксист работал вместе с котенком
true
true
true

В Москве водитель такси работает вместе с котенком. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«Водитель такси берет с собой на работу котенка. При этом он заранее пишет клиентам, не против ли они такого попутчика», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что во время поездки животное находится на переднем сиденье, при этом котенок пытается забраться на спинку.

До этого сообщалось, что в Москве крыса ехала по столице на капоте красной машины. Автомобилист запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, что на капоте красного автомобиля находится животное. При этом на записи заметно, что машина едет по оживленной дороге.

Кроме того, в Пермском крае ночью медведь бегал по проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах заметно, как медведь бежит сначала вдоль проезжей части, затем – выбегал на дорогу в необорудованном для пешеходов месте.

Ранее москвичка выгуливала собаку на автостраде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами