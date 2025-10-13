Видео: в Москве таксист вместе с котенком вез пассажиров

В Москве на видео сняли, как таксист работал вместе с котенком

В Москве водитель такси работает вместе с котенком. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«Водитель такси берет с собой на работу котенка. При этом он заранее пишет клиентам, не против ли они такого попутчика», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что во время поездки животное находится на переднем сиденье, при этом котенок пытается забраться на спинку.

