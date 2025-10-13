На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Автоэксперт рассказал, какие ошибки новичков приводят к ДТП

Автоэксперт Ладушкин: водителям-новичкам важно оценивать собственные навыки
Shutterstock/FOTODOM

Новичкам важно соблюдать правила дорожного движения, оценивать обстановку и собственные навыки, чтобы безопасно водить. Об этом Pravda.Ru рассказал руководитель экспертно-оценочной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

«Основные ошибки у самых «свежих» водителей — это банальная невнимательность: не замечают знаки, разметку, неправильно оценивают дистанцию или тормозной путь. Такие промахи чаще всего приводят к мелким ДТП — царапинам и незначительным повреждениям. Но даже такие инциденты способны вызвать страх перед вождением, который потом придется преодолевать», — пояснил эксперт.

По его словам, водители с небольшим стажем часто бывают излишне самоуверенны, могут нарушать скоростной режим, совершать рискованные маневры и переоценивать свои способности. При этом в сложных ситуациях они могут не справиться и попасть в ДТП. В целом Ладушкин также посоветовал следить за изменениями в правилах дорожного движения, изучать особенности автомобиля и регулярно тренировать навыки вождения.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр до этого говорил, что менять колеса на зимние следует при устойчивой температуре +5 °С днем. Однако, живущим за городом, необходимо переобуваться раньше. Он напомнил, что летняя резина при низких температурах перестает работать, поскольку становится «дубовой» и не обеспечивает должного сцепления с асфальтом.

Ранее стало известно, какие бренды изменили цены на свои авто в России в октябре.

