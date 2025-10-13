Стало известно, какие бренды изменили цены на свои авто в России в октябре

Автоэксперт Мосеев: четыре бренда изменили цены на свои автомобили в России

В России в период с 6 по 10 октября цены на свои автомобили изменили четыре бренда. Об этом в своем Telegram-канале сообщил автоэксперт Олег Мосеев.

Так, бренд Omoda поднял цены на комплектации C5 2024 года на 100 тыс. рублей. Кроме того, Seres обновил скидки на комплектации 24 – 25 года. Скидка на комплектацию Premium модели M5 снизилась на 200 тыс. рублей, а на комплектации Pro и Max 5 seats 25PY модели M7 выросла на 300 – 600 тыс. рублей.

Цены на все комплектации Livan S6 Pro, X6 Pro 23 – 24 года выросли на 10 тыс. рублей. Амберавто поднял цены на комплектации модели A5 2024 года на 84 – 100 тыс. рублей.

До этого в России подешевел китайский пикап-хардтоп Oting Palasso.

Так, автомобиль в комплектации «Стандарт» подешевел на 150 тыс. рублей и стоит теперь 3,85 млн рублей. Топовая версия «Делюкс» получила скидку 240 тыс. рублей. Цена — 4,1 млн рублей.

У Oting Palasso необычная конструкция кузова: грузовой отсек, отделенный от пассажирской кабины, оснащается несъемной крышей на заводе.

Ранее сообщалось, что седан Amberauto А5 подешевел в России на 700 тысяч рублей.