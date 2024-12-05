Россиянам назвали самые опасные повреждения шин

Наиболее опасными эксплуатационными повреждениями шин считаются вздутие на боковине, расслоение в конструкции и внутренние повреждения элементов покрышки. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе российского производителя шин Ikon Tyres.

«Вздутие на боковине возникает при резком ударе шины о какой-либо выступающий предмет. В результате нити текстильного корда (каркаса шины) получают повреждения в виде разрыва или растяжения. Как следствие, под действием внутреннего давления в шине образуется вздутие на боковине. Хотя шина все еще будет держать давление, ездить небезопасно и такую покрышку надо заменить», — пояснили в компании.

Расслоения в конструкции шины также несут большую опасность при вождении автомобиля. Покрышка состоит из семи основных деталей: протекторная лента, нейлоновый бандаж, брекерная лента, текстильный корд, гермослой, бортовые кольца и боковина шины. Все они соединены между собой. В случае значительных ударов монолитность конструкции нарушается, проявляются вздутия на протекторе шины и другие геометрические отклонения.

Также опасны различные механические повреждения шины, когда обнажается ее внутренняя конструкция. Под действием агрессивной окружающей среды (вода, грязь, дорожные реагенты и др.) она быстро разрушается. Эксплуатация покрышки с такими повреждениями категорически запрещена, предупредили в Ikon Tyres.

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