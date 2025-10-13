Юрист напомнила о наказании за вождение после приема сильнодействующих лекарств

После приема лекарств, влияющих на работу центральной нервной системы, садиться за руль опасно и запрещено законом. Об этом в беседе с «Лентой.ру» напомнила адвокат и кандидат юридических наук Ольга Степанова.

По словам специалиста, Минздрав включил в перечень запрещенных для водителей более 200 препаратов. Среди них — психотропные и седативные средства, противоаллергические лекарства первого поколения, отдельные обезболивающие и спазмолитики, а также препараты, содержащие этиловый спирт.

Степанова уточнила, что управление транспортом после приема таких веществ может повлечь административную ответственность по статье 12.8 КоАП РФ. Если же под воздействием препаратов водитель спровоцирует ДТП с тяжкими последствиями, возможно возбуждение уголовного дела по статье 264 УК РФ.

Доктор медицинских наук, врач Дмитрий Еделев рассказывал, что Самая опасная для водителей группа лекарств – это анксиолитики (транквилизаторы), то есть седативные и снотворные средства. В их числе, например, феназепам, диазепам, лоразепам, алпразолам, золпидем, зопиклон и содержащий фенобарбитал корвалол.

Вторая по опасности группа лекарств – это антигистаминные препараты, в том числе димедрол, супрастин, тавегил и подобные. Они также нарушают концентрацию и вызывают сонливость, предупредил врач.

