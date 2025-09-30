Россиянам назвали лекарства, после которых нельзя садиться за руль

Управлять автомобилем после приема определенных лекарств опасно для всех участников дорожного движения – они ухудшают внимание, скорость реакции и координацию. В первую очередь это препараты, которые угнетают центральную нервную систему, вызывая у водителя заторможенность и сонливость, рассказал доктор медицинских наук, врач Дмитрий Еделев Общественной Службе Новостей.

Самая опасная для водителей группа лекарств – это анксиолитики (транквилизаторы), то есть седативные и снотворные средства. В их числе, например, феназепам, диазепам, лоразепам, алпразолам, золпидем, зопиклон и содержащий фенобарбитал корвалол. Причем есть среди них и исключения – в частности, афобазол хотя и является анксиолитиком, но на вождение транспортом не влияет, отметил Еделев.

Вторая по опасности группа лекарств – это антигистаминные препараты, в том числе димедрол, супрастин, тавегил и подобные. Они также нарушают концентрацию и вызывают сонливость, предупредил врач.

«Сюда же следует отнести комбинированные средства от простуды, такие, как ТераФлю, Фервекс, Колдрекс, которые содержат антигистаминные средства первых поколений, — добавил специалист. — Важно помнить — несмотря на то что многие современные антигистаминные средства, например, Лоратадин, Цетиризин и Фексофенадин, при обычном применении не вызывают сонливости, в сочетании с другими препаратами они все же могут иметь индивидуальные реакции, опасные для вождения автомобиля».

Средства от укачивания также противопоказаны водителям – например, Драмина, Авиа-Море и прочие. Несовместимы с вождением антидепрессанты и нейролептики, причем опаснее всего препараты нового поколения наподобие амитриптилина. Также водителям запрещено пить противосудорожные, обезболивающие и миорелаксанты – например, карбамазепин, баклофен, тизанидин, а также опиоидные анальгетики.

В первые три дня приема антиаритмических и противодиабетических лекарств также нельзя садиться за руль. Кроме того, в числе недопустимых для водителей препаратов выделяют глазные капли с атропином и тропикамидом, которые размывают зрение и вызывают светобоязнь, отметил Еделев. Он призвал россиян при малейших сомнениях не садиться за руль, подчеркнув, что это грозит ДТП, а также влечет за собой административную и уголовную ответственность.

Напомним, 24 сентября стало известно, что Госдума отклонила законопроект о маркировке запрещенных для водителей лекарств. Отмечается, что в инструкции к лекарственному препарату, содержащему в составе наркотические или психотропные вещества предполагалось отражать дорожный знак «Движение запрещено».

