Власти Москвы допустили введение платного проезда на МСД для горожан

Проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД) для жителей столицы могут сделать платным. Об этом газете «Коммерсантъ» сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«На МСД загрузка растет, и сейчас стоит выбор: либо она превратится в перегруженную трассу с заторами, либо будет возможность за какие-то деньги проехать по ней за более или менее прогнозируемое время», — сказал вице-мэр.

Ликсутов напомнил, что подобная практика применялась в отношении проспекта Багратиона. По его словам, внедрение платного режима на магистрали показало, что дорога остается востребованной даже при высоких тарифах.

При этом заммэра Москвы не уточнил, сколько может стоить проезд по МСД для жителей города.

МСД — бессветофорная магистраль, которая связывает север, восток и юг столицы в обход центра города. Проезд по дороге стоит 950 рублей, однако автомобили с номерами Москвы и Подмосковья могут пользоваться диаметром бесплатно.

В сентябре депутаты из комитета по промышленности и торговле Госдумы обратились в Минтранс с предложением снизить для мотоциклистов тарифы на проезд по платным автомагистралям. По их словам, у мотоциклов и легковых автомобилей различны технические параметры и урон, наносимый дорожному полотну, несоизмерим.

Ранее стало известно, что в России могут перераспределить средства от штрафов за нарушение ПДД.