В Забайкалье снежные пробки парализовали несколько федеральных трасс

В Забайкалье снежные пробки парализовали движение на нескольких федеральных трассах, сообщает Life со ссылкой на Shot.
«Из-за заносов на магистралях «Байкал» и «Амур» образовались многокилометровые пробки из грузовиков, движение затруднено также в Бурятии и Иркутской области. По направлению к Чите движение также осложнено», — сообщает канал.
В госавтоинспекции региона сообщили, что в Забайкалье произошло несколько серьезных ДТП.
До этого массовая автомобильная авария произошла сегодня утром на юго-востоке столицы.
Кроме того, на МКАД каршеринг врезался в отбойник трассы, а затем перевернулся, встал на колеса, поехал задним ходом и попал под фургон. Аварию сняли камеры видеонаблюдения, установленные на трассе.
Ранее каршеринговый автомобиль врезался в толпу людей на остановке в Новосибирске.