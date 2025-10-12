В Забайкалье снежные пробки парализовали несколько федеральных трасс

В Забайкалье из-за заносов на трассах «Байкал» и «Амур» образовались пробки

В Забайкалье снежные пробки парализовали движение на нескольких федеральных трассах, сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Из-за заносов на магистралях «Байкал» и «Амур» образовались многокилометровые пробки из грузовиков, движение затруднено также в Бурятии и Иркутской области. По направлению к Чите движение также осложнено», — сообщает канал.

В госавтоинспекции региона сообщили, что в Забайкалье произошло несколько серьезных ДТП.

До этого массовая автомобильная авария произошла сегодня утром на юго-востоке столицы.

Кроме того, на МКАД каршеринг врезался в отбойник трассы, а затем перевернулся, встал на колеса, поехал задним ходом и попал под фургон. Аварию сняли камеры видеонаблюдения, установленные на трассе.

Ранее каршеринговый автомобиль врезался в толпу людей на остановке в Новосибирске.