В Челябинске неизвестный обстрелял автобус с пассажирами

В Челябинске неизвестный обстрелял из пистолета автобус с пассажирами

В Челябинске неизвестный обстрелял автобус, сообщает Telegram-канал Агентство чрезвычайных новостей.

«Неизвестные хулиганы обстреляли автобус в Челябинске. Инцидент произошёл вечером, кто-то выстрелил из травматического пистолета по автобусу №123, разбив стекло. К счастью, пассажиры не пострадали», — сообщает канал.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция ведет розыск подозреваемых в хулиганстве.

До этого в Бурятии задержали двух молодых людей, которые устроили стрельбу во дворе жилого дома на улице Комсомольской. Они обстреляли автобус, целились в детей на детской площадке, и открыли огонь по окнам. Прибывший на место наряд полиции их задержал. Молодые люди признались, что стреляли из хулиганских побуждений.

Ранее в Петербурге самокатчик выстрелил в голову велосипедисту.

