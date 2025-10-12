Дипломаты Катара разбились в ДТП перед саммитом по Газе в Египте

Три катарских дипломата попали в ДТП в египетском Шарм-эш-Шейхе, передает Reuters со ссылкой на два источника в службе безопасности.

Они сообщили, что в аварии не выжили три дипломата, а еще два пострадали.

13 октября в Шарм-эш-Шейхе должен пройти международный саммит, на котором будут дорабатывать соглашение по прекращению огня в Газе. Reuters отмечает, что не ясно, были ли дипломаты членами переговорной команды Катара.

В конце сентября на Каретном ряду в центре Москвы произошло ДТП с участием трех автомобилей, в том числе дипломатической машины Северной Кореи. Возле светофора притормозил легковой автомобиль, за ним остановилось такси с пассажиром. Следовавший позади дипломатический автомобиль на скорости врезался в такси. Из-за этого оно столкнулось со впередистоящим легковым автомобилем. Пассажир такси поранил лицо. Водитель дипломатической машины объяснил, что он «не смог ничего сделать из-за остановившейся перед ним машины». Он утверждал, что работает в посольстве КНДР.

Ранее казанская чиновница устроила ДТП с автомобилем турецких дипломатов.