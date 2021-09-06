Татарстанская чиновница подрезала иномарку в центре Казани

Молодежный советник вице-премьера Татарстана Лейлы Фазлеевой Сабина Ахметова попала в ДТП, в салоне ее автомобиля находились работники турецкого консульства, передает KazanFirst.

«По предварительным данным, она управляла белым Mercedes GLS 350d и ехала по улице Гоголя в сторону улицы Максима Горького. В это время у светофора находился Mitsubishi Outlander с красными номерами», — говорится на сайте.

Издание сообщает, что Ахметова начала объезжать автомобиль, несмотря на то, что впереди был пешеходный переход. Машина чиновницы врезалась в Mitsubishi Outlander.

Журналисты также выяснили, что это не первое нарушение со стороны Ахметовой — ей уже выписано около 150 штрафов.

Пострадавших в ДТП нет, транспорт незначительно поврежден.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Адыгее женщина и двое детей погибли при столкновении пяти легковых автомобилей и грузовика на федеральной трассе Краснодар — Верхнебаканский.