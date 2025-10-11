На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Покупатель Toyota Camry в Махачкале выстрелил в продавца, потому что авто оказалось битым

В Махачкале недовольный покупатель Toyota Camry прострелил ногу продавцу
Telegram-канал «Голос Дагестана»

В Махачкале покупатель седана Toyota Camry прострелил ногу продавцу машины, обвинив того в обмане относительно ее технического состояния. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«По данным «Базы», мужчина купил Camry с условием, что автомобиль не бит и не крашен. Однако позже выяснилось, что она всё-таки побывала в аварии», — отмечается в публикации.

После этого стороны сделки договорились, что продавец вернет часть денег, уплаченных за машину, однако он не сделал этого и перестал выходить на связь. Недовольный покупатель разыскал его и выстрелил в ногу из пистолета. Затем мужчины вступили в драку, но их разняли полицейские.

На фотографиях, сопровождающих публикацию, видно, что конфликт произошел в частном секторе. Черная Toyota Camry припаркована у края проезжей части. Рядом собралась большая толпа людей.

Ранее на Кутузовском проспекте в Москве пассажир отнял у таксиста машину и уехал в ночной клуб.

