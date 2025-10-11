Водители в Бурятии напоролись на бетонные блоки посреди проезжей части и попали на видео

В Улан-Удэ водители напоролись на разбросанные блоки и попали на видео

В Улан-Удэ несколько автомобилей наехали на бетонные блоки, рассыпанные на проезжей части, сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ» и публикует видеозапись последствий инцидента.

«Пункт назначения» на Борсоева. Автомобилисты налетели на рассыпанные бетонные блоки. Движение затруднено», — отмечается в публикации.

На кадрах с места происшествия видно, что бетонные блоки рассыпались по всей ширине проезжей части. Рядом стоят минимум два автомобиля с включенной аварийной сигнализацией. О том, кто стал виновником появления стройматериатов на проезжей части, не сообщается.

Также стало известно, что в Москве автомобиль каршеринга протаранил ограждение МКАД и перевернулся, а затем встал на колеса и столкнулся с фургоном. Аварию сняли камеры видеонаблюдения.

Ранее в Артеме подростки вели себя непристойно и облили водителя автобуса из баллончика за замечание.