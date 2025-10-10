Рассекречен новый Volkswagen Unyx

В базе данных китайского министерства промышленности и информационных технологий раскрыта информация о седане Volkswagen ID.Unyx, сообщает Autohome.

Электрический седан разработан специально для китайского рынка и построен на новой электронной и электрической архитектуре. Его длина — 4853 мм, колесная база — 2826 мм. Выпуск автомобиля запланирован на 2026 год.

У автомобиля узкие фары и рельефный передний бампер в стиле спорткаров. В салоне — сиденья с интегрированными подголовниками. Пока автопроизводитель сообщил только об одномоторной версии мощностью 231 л.с. Ожидается, что в двухмоторной полноприводной версии седан будет выпущен позже.

До этого была раскрыта внешность обновленного Kia Sportage.

Ранее Volvo прекратила выпуск универсала V90.