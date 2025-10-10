На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Volvo прекратила выпуск универсалов V90

Volvo завершила выпуск универсалов большого класса
close
Volvo

Компания Volvo завершила выпуск модели V90 Cross Country — последнего универсала большого класса, остававшегося в модельной линейке, сообщает Carbuzz.

«Спустя девять лет производство универсала Volvo V90 и его версии Cross Country прекращено. Автомобили с очень длинной крышей нашли достойного соперника в лице менее практичных и менее экономичных кроссоверов», — отмечается в публикации.

Последний Volvo V90 Cross Country сошел с конвейера завода в Торсланде, автомобиль будет выставляться в музее World of Volvo в Гётеборге, где расположена штаб-квартира шведского автопроизводителя. В музее его выставят рядом с культовыми универсалами Volvo — Amazon P220, Volvo 960 и 145.

Выпуск универсала V90 на основе седана S90 был начат в 2016 году, c 2021 года на конвейере оставалась только версия Cross Country с защитной пластиковой отделкой кузова и увеличенным дорожным просветом.

Ранее был рассекречен новый седан Geely.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами