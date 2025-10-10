Volvo прекратила выпуск универсалов V90

Компания Volvo завершила выпуск модели V90 Cross Country — последнего универсала большого класса, остававшегося в модельной линейке, сообщает Carbuzz.

«Спустя девять лет производство универсала Volvo V90 и его версии Cross Country прекращено. Автомобили с очень длинной крышей нашли достойного соперника в лице менее практичных и менее экономичных кроссоверов», — отмечается в публикации.

Последний Volvo V90 Cross Country сошел с конвейера завода в Торсланде, автомобиль будет выставляться в музее World of Volvo в Гётеборге, где расположена штаб-квартира шведского автопроизводителя. В музее его выставят рядом с культовыми универсалами Volvo — Amazon P220, Volvo 960 и 145.

Выпуск универсала V90 на основе седана S90 был начат в 2016 году, c 2021 года на конвейере оставалась только версия Cross Country с защитной пластиковой отделкой кузова и увеличенным дорожным просветом.

