Раскрыта внешность обновленного Kia Sportage

Kia в Китае обновила кроссовер Sportage
autohome.com.cn

В базе данных министерства промышленности и информационных технологий Китая появилась информация об обновленном кроссовере Kia Sportage, сообщает Autohome.

Автомобиль получил новый дизайн передней части, включая бамперы, фары и решетку радиатора. Передний бампер кроссовера стал массивнеее и получил серебристую декоративную накладку. На двери багажного отсека Sportage предусмотрен спойлер, задние фонари соединены декоративной черной полосой.

На китайском рынке автомобиль будет доступен с двумя турбомоторами, рабочим объемом 1,5 л и 2 л и мощностью 200 л.с. и 244 л.с. соответственно. Среди оборудования — панорамная крыша с люком, камеры кругового обзора, колесные диски посадочным диаметром 17 или 18 дюймов.

Ранее компания Volvo прекратила выпуск универсалов V90.

