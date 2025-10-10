Обновленный Geely Monjaro готов к началу продаж в России

На обновленный кроссовер Geely Monjaro белорусской сборки оформлены сертификационные документы, сообщают «Китайские автомобили».
Действие Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) распространяется на страны ЕАЭС (Евразийский экономический союз, включает Россию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию) и позволяет вести серийное производство и массовые продажи.
Для автомобиля стали доступны новый цвет кузова и колесные диски, подвеску с регулировкой уровня жесткости, а также салон с измененным дизайном. Первые экземпляры кроссовера белорусской сборки уже появились у дилеров в Белоруссии, ожидается официальный старт продаж.
