Рассекречен новый седан Geely, который может появиться в России

Geely выпустит седан с искусственным интеллектом
Geely выпустит седан Galaxy Starshine 7 с гибридной силовой установкой, снабженной элементами искусственного интеллекта. Информация о новой модели появилась в базе данных министерства промышленности Китая, сообщает Autohome.

Длина автомобиля — 4958 мм, колесная база — 2852 мм. Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой Thor AI 2.0 нового поколения — в ней используются технологии искусственного интеллекта для повышения КПД двигателя. Для подзарядки тяговой батареи применен бензиновый двигатель 1.5 мощностью 111 л.с. У автомобиля трапециевидная решетка радиатора с вертикальными хромированными планками, в бампере — крупные воздухозаборники, применены многоспицевые колесные диски.

Ранее в России предрекли обрушение продаж китайских машин.

