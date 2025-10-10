Депутат попал в ДТП со слоном и не выжил

Депутат Зимбабве не выжил в ДТП со слоном

Депутат парламента Зимбабве получил несовместимые с жизнью травмы в ДТП со слоном. Об этом пишет BBC.

Отмечается, что местный депутат-оппозиционер Дезире Мойо врезался на автомобиле в слона рано утром 10 октября за день до своего дня рождения. Вместе с ним ехали еще четыре чиновника, которые получили травмы.

По их словам, после столкновения слон развернулся по направлению к машине «и начал с ней бороться». Именно удары животного нанесли наибольший ущерб передней части автомобиля, что и привело к трагедии, считают чиновники.

