Депутат попал в ДТП со слоном и не выжил

Депутат Зимбабве не выжил в ДТП со слоном
laurenfinchy/Shutterstock/FOTODOM

Депутат парламента Зимбабве получил несовместимые с жизнью травмы в ДТП со слоном. Об этом пишет BBC.

Отмечается, что местный депутат-оппозиционер Дезире Мойо врезался на автомобиле в слона рано утром 10 октября за день до своего дня рождения. Вместе с ним ехали еще четыре чиновника, которые получили травмы.

По их словам, после столкновения слон развернулся по направлению к машине «и начал с ней бороться». Именно удары животного нанесли наибольший ущерб передней части автомобиля, что и привело к трагедии, считают чиновники.

До этого в Саратовской области заметили трех слонов, которые внезапно вышли на прогулку.

Ранее назранки на Mercedes улетели в воду.

