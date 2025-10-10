Видео: назранки на Mercedes улетели в воду

В Ингушетии на видео попало, как женщины на Mercedes вылетели с моста

В городе Назрань Республики Ингушетия женщины на иномарке вылетели в водоем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

«Гелик» улетел в городской пруд в Назрани. Очевидцы говорят, что в машине были девушки. Они смогли выбраться из тонущего внедорожника», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как иномарка на большой скорости врезается в ограждение и падает в водоем.

До этого сообщалось, что в Уфе автомобиль скорой помощи опрокинулся набок после ДТП. Авария произошла 10 октября на территории Советского района на улице Бакалинская. В момент ДТП в карете медицинской помощи находился водитель, два фельдшера, пациент и врач. Всех пострадавших отправили для осмотра в медицинское учреждение. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и другие оперативные службы города.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что реанимационный автомобиль в спецраскраске лежит на проезжей части, перед ним стоит пикап Dodge Ram, который в нее врезался.

Ранее крыса ехала на капоте по Москве и попала на видео.