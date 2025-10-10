На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Видео: назранки на Mercedes улетели в воду

В Ингушетии на видео попало, как женщины на Mercedes вылетели с моста
true
true
true

В городе Назрань Республики Ингушетия женщины на иномарке вылетели в водоем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

«Гелик» улетел в городской пруд в Назрани. Очевидцы говорят, что в машине были девушки. Они смогли выбраться из тонущего внедорожника», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как иномарка на большой скорости врезается в ограждение и падает в водоем.

До этого сообщалось, что в Уфе автомобиль скорой помощи опрокинулся набок после ДТП. Авария произошла 10 октября на территории Советского района на улице Бакалинская. В момент ДТП в карете медицинской помощи находился водитель, два фельдшера, пациент и врач. Всех пострадавших отправили для осмотра в медицинское учреждение. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и другие оперативные службы города.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что реанимационный автомобиль в спецраскраске лежит на проезжей части, перед ним стоит пикап Dodge Ram, который в нее врезался.

Ранее крыса ехала на капоте по Москве и попала на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами