Скорая помощь перевернулась на перекрестке в Уфе и попала на видео

В Уфе реанимобиль опрокинулся на перекрестке при ДТП и попал на видео

В Уфе автомобиль скорой помощи опрокинулся набок после ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «БашДТП» и публикует видеозапись последствий инцидента.

Авария произошла на Бакалинской улице. На кадрах видно, что реанимационный автомобиль в спецраскраске лежит на проезжей части, перед ним стоит пикап Dodge Ram, который в нее врезался.

В городской Госавтоинспекции уточнили, что медицинский автомобиль двигался с включенными проблесковыми маяками и звуковым сигналом. Обстоятельства аварии устанавливаются. На месте аварии работают полицейские и представители других экстренных служб.

До этого на видео попал наезд грузовика на транспортного инспектора под Ростовом.

Ранее москвич с отверткой напал на пассажира автобуса.