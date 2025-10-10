На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, от каких пятилетних автомобилей избавляются россияне

«Автостат» назвал 10 пятилетних авто, которые чаще всего продают в РФ
true
true
true
close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Среди пятилетних автомобилей с пробегом, выставленных на продажу в России в сентябре 2025 года, наибольшую долю занимали машины Lada, Kia и Toyota. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

На долю Lada пришлось почти 15% объявлений о продаже пятилетних машин, на Kia — почти 12%, на Toyota — 11%. За ними следуют BMW и Hyundai (8,4% и 8%). Во вторую пятерку входят Volkswagen, Mercedes-Benz, Renault, Skoda и Mazda.

На эти десять брендов приходится три четверти от всего объема подержанных автомобилей, выставленных на продажу в сентябре в России.

Также стало известно, что продажи новых китайских автомобилей в России могут упасть на четверть к концу 2025 года по сравнению с 2024 годом. Такой прогноз сделал руководитель управления по работе с импортерами компании «Газпромбанк автолизинг» Александр Корнев.

Ранее Haval поднял цены на кроссоверы Jolion и M6.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами