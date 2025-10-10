В России предрекли обрушение продаж китайских авто

В России продажи новых легковых автомобилей из Китая к концу 2025 года могут упасть на 25% (до 700 тыс. ед.) в сравнении с прошлым годом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя управления по работе с импортерами компании »Газпромбанк автолизинг» Александра Корнева.

«Общие продажи брендов из Поднебесной по итогам года составят порядка 700 тыс. сделок и потеряют примерно четверть от прошлогодних объемов, а общий размер рынка окажется на уровне 1,3 млн штук», — сказал эксперт.

По словам Корнева, всего за три квартала 2025 года продажи новых легковых китайских автомобилей снизились на 29%, а их доля на российском рынке составила 54%.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее в России снизилась средняя цена китайского автомобиля с пробегом.