Россиянин расстроился и расстрелял машину с людьми

Под Ростовом мужчина расстрелял машину с людьми, потому что та его расстроила

В Ростовской области мужчина расстроился из-за проезжавшей мимо машины и расстрелял ее. Об этом сообщили в местном СК.

«В апреле 2024 года фигурант, будучи недоволен тем, что вблизи арендованного им земельного участка, расположенного в Цимлянском районе, проезжает автомобиль, произвел из огнестрельного оружия прицельные выстрелы в находившихся в автомобиле 18-летнего парня и его 17-летнюю знакомую», — говорится в публикации.

Из-за полученных травм девушку спасти не удалось. Стрелка задержали и заключили под стражу. Его приговорили к 15 годам лишения свободы.

До этого в Москве мигрант порезал местного жителя на парковке.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчины начинают драться на парковке. По информации канала, очевидец произошедшего распылил в глаза нарушителю перцовый баллончик, тем самым спас пострадавшего москвича. Следователи столичного ГСУ СК возбудили дело в отношении мигранта, в настоящее время мужчина находится под арестом.

Ранее таксист изрешетил пулями россиянина из-за ошибки в переводе денег.