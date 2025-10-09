На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Таксист изрешетил пулями россиянина из-за ошибки в переводе денег

Таксист восемь раз выстрелил в мужчину из-за ошибки в переводе 130 тысяч рублей
Наталья Селиверстова/РИА Новости

На Пулковском шоссе таксист обстрелял мужчину за отказ вернуть 130 тыс. рублей, которые водитель по ошибке перевел его супруге, а не автомеханику. Об этом пишет «Фонтанка».

«Таксист перепутал одну цифру и случайно отправил сумму супруге потерпевшего с Пулковского шоссе. Мужчина позвонил даме, извинился, объяснил ситуацию и попросил перевести деньги обратно на его счет. Женщина же приняла звонившего за мошенника и отказалась совершать какие-либо действия», — передает издание.

В итоге мужчина приехал к ней домой и попытался поговорить с мужем женщины, однако беседа переросла в конфликт. Тогда таксист достал оружие и восемь раз выстрелил в оппонента. Водителя задержали. Пострадавший сейчас находится в реанимации в состоянии средней тяжести.

До этого в Москве мигрант порезал местного жителя на парковке.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчины начинают драться на парковке. По информации канала, очевидец произошедшего распылил в глаза нарушителю перцовый баллончик, тем самым спас пострадавшего москвича. Следователи столичного ГСУ СК возбудили дело в отношении мигранта, в настоящее время мужчина находится под арестом.

Ранее заживо сгорел в день рождения экс-чиновник Смоленской области.

