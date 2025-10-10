Дрон ВСУ уничтожил автомобиль с женщиной внутри

В Белгородской области дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль с женщиной внутри. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В селе Максимовка Шебекинского округа FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Пострадала мирная жительница. Женщине с баротравмой бригада скорой оказала медицинскую помощь на месте. От предложенной транспортировки в стационар пострадавшая отказалась», — говорится в публикации.

Отмечается, что сам автомобиль полностью уничтожен огнем.

До этого украинский беспилотный летательный аппарат детонировал на территории частного домовладения в селе Сергиевка в Краснояружском районе Белгородской области. Пострадавшего с минно-взрывной травмой, а также множественными осколочными ранениями грудной клетки, рук и ног госпитализировали в Краснояружскую ЦРБ.

Ранее Минобороны России раскрыло число сбитых за неделю дронов и снарядов ВСУ.