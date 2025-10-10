На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Минобороны раскрыло количество сбитых за неделю дронов и снарядов ВСУ

Минобороны: за неделю ПВО сбили 18 авиабомб, 30 реактивных снарядов и 1719 БПЛА
true
true
true
close
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую неделю сбили более 1700 дронов самолетного типа, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, за неделю были уничтожены 18 управляемых авиационных бомб и 30 снарядов от реактивных систем залпового огня HIMARS, произведенных в США. Кроме того, Вооруженные силы РФ ликвидировали одну управляемую ракету большой дальности «Нептун».

«Также [сбито] 1719 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что всего с момента начала боевых действий ВСУ лишились 89 433 дронов.

В ночь на пятницу, 10 октября, средства ПВО уничтожили 23 украинских дрона над российской территорией. По данным Минобороны, по 10 беспилотных летательных аппаратов сбили в небе над акваторией Черного моря и в Белгородской области. Еще три цели нейтрализовали в Брянской области.

Ранее над акваторией Черного моря за час сбили девять беспилотников.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами