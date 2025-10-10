Минобороны раскрыло количество сбитых за неделю дронов и снарядов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую неделю сбили более 1700 дронов самолетного типа, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, за неделю были уничтожены 18 управляемых авиационных бомб и 30 снарядов от реактивных систем залпового огня HIMARS, произведенных в США. Кроме того, Вооруженные силы РФ ликвидировали одну управляемую ракету большой дальности «Нептун».

«Также [сбито] 1719 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что всего с момента начала боевых действий ВСУ лишились 89 433 дронов.

В ночь на пятницу, 10 октября, средства ПВО уничтожили 23 украинских дрона над российской территорией. По данным Минобороны, по 10 беспилотных летательных аппаратов сбили в небе над акваторией Черного моря и в Белгородской области. Еще три цели нейтрализовали в Брянской области.

Ранее над акваторией Черного моря за час сбили девять беспилотников.