В Подмосковье пассажир напал на водителя, и это попало на видео

В Подмосковье на видео попало, как пассажир избивал водителя
В Подмосковье пассажир напал на водителя автобуса, потому что решил покинуть транспорт во время пути. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«Пассажир полез в драку с водителем на маршруте 452 Звенигород-Кунцевская, потому что мужчине срочно надо было выйти вне остановки», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина несколько раз ударяет водителя, при этом на записи слышно, что люди просят выпустить нарушителя.

По информации канала, в момент нападения злоумышленник стал нажимать все подряд кнопки на панели управления и кричать на водителя во время движения. После произошедшего водитель выпустил пассажира вне остановки.

До этого сообщалось, что в Симферополе женщина ударила коляской по припаркованном автомобилю и водителю. По словам местных жителей, проезд для коляски был в метре от нарушительницы. Кроме того, в момент произошедшего дети очень испугались и расплакались.

Ранее в Краснодаре на видео сняли драку со стрельбой на проезжей части.

