Припадок гнева водителя Kia с дубинкой попал видео в Татарстане

В Казани мужчина разбил резиновой палкой авто на дороге и попал на видео
Telegram-канал ВТП | В Татарстане Поймут

В Казани мужчина, ехавший на Kia Optima, разгромил резиновой дубинкой автомобиль Kia Rio и скрылся. Об этом сообщает Telegram-канал «В Татарстане поймут».

«Произошло это на улице Ершова. Пострадавший водитель сейчас в 7-й больнице. В городе ввели план «перехват». Прямо сейчас полицейские ищут белую «Оптиму», на которой уехал мужчина», — отмечается в сообщении.

На видео, опубликованном агентством «Татар-Информ», видно, что мужчина с силой бьет полицейской резиновой дубинкой по стеклам автомобиля, а затем наносит удар ногой по боковому зеркалу.

В УМВД Казани агентству подтвердили, что по факту инцидента проводится проверка.

Ранее в Москве попало на видео жесткое ДТП.

