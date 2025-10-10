Жесткое ДТП на МКАД попало на видео

На МКАД на видео попало, как грузовик разбился в жестком ДТП

В Москве на МКАД автомобиль врезался в грузовик. Об этом сообщает Telegram-канал «СпецДорПроект».

«ДТП на 82 км МКАД», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как после столкновения один автомобиль врезается в грузовик, который в момент ДТП въезжает в ограждение и переворачивается. На записи также заметно, что в момент аварии автомобильные детали разлетаются по проезжей части.

