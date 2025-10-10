На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве водители стали вешать европейские номера, чтобы не платить за парковку

SHOT: в Москве водители меняют номера на европейские, чтобы не платить за парковку
Telegram-канал SHOT

Московские водители стали вешать на свои автомобили европейские номера, чтобы не платить за парковку — за это можно получить штраф до полумиллиона или остаться без прав. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

«На столичных стоянках стали чаще замечать иностранные номера. Водители приезжают с российскими номерами, паркуются и меняют их на европейские, в частности немецкие, а российские закидывают в салон или багажник. Сотрудники службы АПП (администрации парковочного пространства) чаще всего не могут ничего сделать с такими машинами», — говорится в публикации.

В итоге офисные сотрудники оставляют машины на целый день и в месяц экономят на штрафах примерно 140 тыс. рублей. Данное нарушение подпадает под статью 12.2 КоАП РФ (управление ТС с нарушением правил установки регистрационных знаков). Водителей могут оштрафовать на сумму до полумиллиона рублей или лишить прав на 1 год.

До этого сообщалось, что в Оренбургской области предстанет перед судом мужчина, который выманивал деньги у владельцев угнанных автомобилей.

По версии следствия, фигурант уголовного дела узнавал информацию о фактах угона транспортных средств и их владельцах, проживающих в других регионах России. Обвиняемый звонил потерпевшим и требовал денежные средства за сообщение сведений о местоположении автомобилей.

Ранее россиян предупредили о новом виде автомошенничества.

