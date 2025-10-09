В России представили кроссовер Evolute i-Joy нового поколения

Компания Evolute представила в России электрический кроссовер i-Joy нового поколения, сообщает пресс-служба бренда.

Длина автомобиля составляет 4306 мм при колесной базе 2715 мм. Модель оснащается 163-сильным электромотором, разгон с нуля до 100 км/час составляет 8 секунд, привод передний. Время быстрой зарядки тяговой батареи емкостью 51,87 кВт·ч от 30 до 80% составляет 18 минут. Запас хода на полном заряде — до 471 км.

В список оснащения входят панорамная крыша, 12,8-дюймовый дисплей мультимедийной системы с Apple CarPlay и Android Auto, беспроводная зарядка для смартфона, электропривод багажной двери.

До этого бренд Omoda начал продажи в России обновленного кроссовера C5.

Обновленный Omoda C5 получил безрамочную решетку радиатора, более тонкие ходовые огни и новый бампер. Также изменился дизайн колесных дисков.

В переднеприводной версии кроссовер снабжен турбомотором 1.5 мощностью 147 л.с., который работает в паре с вариатором. Полноприводному Omoda C5 полагается турбомотор 1.6 мощностью 150 л.с. с роботизированной семиступенчатой коробкой передач.

Ранее стало известно, что в России рухнули продажи автомобилей УАЗ.