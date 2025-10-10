На Урале мусоровоз переехал женщину, и это попало на видео

На Урале на видео попало, как мусоровоз переехал 89-летнюю пенсионерку

На Урале водитель мусоровоза переехал пенсионерку на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«Мусоровоз переехал 89-летнюю бабушку в Краснотурьинске. По словам очевидцев, женщина еще была жива после аварии, и водители пытались ее поднять», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мусоровоз медленно подъезжает к женщине, сбивает и переезжает ее.

По информации канала, травмы, которые получила пенсионерка, оказались несовместимыми с жизнью.

