В Краснодаре на видео сняли драку со стрельбой на проезжей части

Mash: в Краснодаре мужчины выстрелили в водителя на проезжей части

В Краснодаре мужчины выстрелили в байкера на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

«Двое пьяных мужчин никак не могли завести скутер. Проезжавший мимо мопедист предложил помощь, но все обернулось стрельбой — один из буйных водителей вытащил травмат и несколько раз пальнул в ногу советчику», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что мужчины начинают драку на проезжей части, и в этот момент один из конфликтующих стреляет в своего оппонента.

По информации канала, в МВД возбудили дело о хулиганстве.

