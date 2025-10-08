В Симферополе на видео попало, как женщина била по машине коляской с испуганными детьми

Mash: симферопольчанка побила коляской с испуганными детьми таксиста и его авто

В Симферополе женщина ударила коляской по припаркованном автомобилю и водителю. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Волне».

«Мать из Симферополя отпинала коляской с двумя детьми таксиста и его машину — чтобы освободить тротуар, на который она не собиралась», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как женщина толкает на водителя коляску, в которой находятся двое детей, а после несколько раз ударяет по автомобилю. По словам местных жителей, проезд для коляски был в метре от нарушительницы. Кроме того, в момент произошедшего дети очень испугались и расплакались.

До этого сообщалось, что в Уфе на улице Художника Позднова мужчины напали на водителя во время спора о парковке. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как нарушитель избивает автомобилиста возле белой машины. В момент конфликта водитель падает.

По информации Telegram-канала «БашДТП», автомобилист получил серьезные травмы: у мужчины сотрясение мозга, порвана губа, синяки и ссадины. Пострадавший написал заявление в полицию.

Ранее в Краснодаре на видео сняли драку со стрельбой на проезжей части.