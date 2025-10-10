Движение по Крымскому мосту перекрыли

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщает оперативный Telegram-канал информационного центра о ситуации на транспортном переходе.

Причина перекрытия не называется.

В сообщении призывают находящихся на мосту и в зоне досмотра сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

3 июня Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что провела «уникальную операцию» и заминировала опоры Крымского моста. По информации ведомства, одно из взрывных устройств было активировано. Проведение операции контролировал лично глава СБУ Василий Малюк.

В Telegram-канале «Крымский мост: оперативная обстановка» сообщалось, что утром на переправе приостанавливали движение транспорта. Позже в министерстве транспорта России заявили, что движение транспорта по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме.

Ранее в Британии призвали Украину провести операцию, которая «угрожала бы Крыму».