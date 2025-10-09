На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Улитка сломала светофор и спровоцировала жесткое ДТП

Итальянская улитка сломала светофор, что привело к жесткой аварии
Pexels

В Италии небольшая улитка повредила светофор на перекрестке в Бовизио-Машаго (провинция Монца и Брианца), что привело к ДТП. Об этом сообщает Today.

По имеющимся данным, утром 7 октября водители пересекали перекресток, ориентируясь на светофор. Однако тот оказался неисправен, что привело к аварии — столкнулись два автомобиля. Водители не пострадали.

«Впоследствии специалисты компании, отвечающей за обслуживание светофоров, объяснили, что неисправность системы была вызвана улиткой: животное повредило электронную плату светофора, что привело к опасной ситуации», — передает издание.

До этого сообщалось, что в Пермском крае ночью медведь бегал по проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах заметно, как медведь бежит сначала вдоль проезжей части, затем — выбегал на дорогу в необорудованном для пешеходов месте. По словам экспертов, в городской среде хищников могут привлекать свалки, в которых животные пытаются найти себе еду.

Ранее редкий хищник пытался прыгнуть на авто с россиянами, и это попало на видео.

