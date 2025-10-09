На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянка свалилась в пропасть в Абхазии и погибла

В Абхазии россиянка попала в ДТП, сорвалась в пропасть и погибла
true
true
true
close
МЧС Абхазии

В Абхазии российская туристка погибла в ДТП в высокогорном поселке Акармара выше города Ткуарчал. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии.

«Автомобиль с российскими туристами сорвался в пропасть у села Акармара. В результате погибла одна туристка из РФ», — говорится в сообщении.

Спасателям удалось вызвались из 50-метровой расщелины троих пострадавших россиян и тело туристки. Четверо, в том числе местный водитель, выбрались самостоятельно. Семерых пострадавших госпитализировали.

До этого семья из трех человек пропала во время туристического похода в Красноярском крае. По предварительным данным, еще 28 сентября мужчина 1961 года рождения, женщина 1977 года рождения и их пятилетний ребенок отправились в сторону горы Буратинка, однако с тех пор не выходили на связь. Пропавших ищут несколько десятков полицейских, спасателей, добровольцев и местных жителей.

По данным Mash, автомобиль потерявшейся семьи нашли в поселке Кутурчин.

Ранее стало известно, почему экс-чиновник и ветеран СВО Иванов сгорел заживо.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами