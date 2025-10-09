На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На видео сняли, как огромный зеленый предмет провезли по Петербургу

В Петербурге на видео попало, как огромный зеленый предмет провезли с мигалками
Алексей Даничев/РИА Новости

В Санкт- Петербурге в ночное время по проезжей части провезли огромный зеленый предмет. Об этом сообщает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

«Огромную зеленую колбасу везли этой ночью по проспекту Маршала Жукова. Что это было — не знает никто», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах заметно, как по проезжей части медленно везут огромный зеленый предмет. При этом рядом едут автомобили с включенными проблесковыми маячками.

До этого сообщалось, что в Хабаровске водитель спровоцировал массовую аварию, пытаясь объехать голубя. Nissan Pathfinder ехал по улице Калинина. Возле автомойки водитель решил объехать птицу, после чего перелетел через бордюр, врезался в столб и в другие автомобили.

По информации Telegram-канала Amur Mash, в результате произошедшего пострадал один человек, у него сломана нога. Прибывшие медики госпитализировали хабаровчанина.

Ранее массовое ДТП на МКАД попало на видео.

