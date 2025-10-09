На видео сняли, как огромный зеленый предмет провезли по Петербургу

В Петербурге на видео попало, как огромный зеленый предмет провезли с мигалками

В Санкт- Петербурге в ночное время по проезжей части провезли огромный зеленый предмет. Об этом сообщает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

«Огромную зеленую колбасу везли этой ночью по проспекту Маршала Жукова. Что это было — не знает никто», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах заметно, как по проезжей части медленно везут огромный зеленый предмет. При этом рядом едут автомобили с включенными проблесковыми маячками.

