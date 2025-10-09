На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На видео попало, как певец Майами обнимался с новым люксовым авто

Певец Майами купил Porsche Cayman стоимостью более 10 млн рублей
Певец Олег Майами приобрел люксовую иномарку стоимостью более 10 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

«Певец похвастался новеньким Porsche Cayman S в серебристом цвете. Машина 2025 года выпуска, с белым кожаным салоном, поэтому цена на нее стартует от 10 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как артист показывает новый автомобиль: мужчина называет модель и радуется своей покупке. Далее на записи заметно, как певец обнимает крышу транспорта.

По информации канала, ранее у исполнителя был серый автомобиль Audi, на котором он ездил более восьми лет.

До этого сообщалось, что сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко от первого брака спровоцировал ДТП, но отрицает свою вину. По словам пострадавшей Екатерины Г., она хотела перестроиться в другой ряд на своем Volkswagen Polo, но в нее на большой скорости въехал водитель BMW. За рулем иномарки сидел 18-летний сын фигуриста Егор Е.

Ранее хабаровчанин устроил жесткое ДТП из-за голубя.

