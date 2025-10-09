На видео попало, как певец Майами обнимался с новым люксовым авто

Певец Олег Майами приобрел люксовую иномарку стоимостью более 10 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

«Певец похвастался новеньким Porsche Cayman S в серебристом цвете. Машина 2025 года выпуска, с белым кожаным салоном, поэтому цена на нее стартует от 10 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как артист показывает новый автомобиль: мужчина называет модель и радуется своей покупке. Далее на записи заметно, как певец обнимает крышу транспорта.

По информации канала, ранее у исполнителя был серый автомобиль Audi, на котором он ездил более восьми лет.

