Сын Плющенко попал в ДТП и не признал вину

Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко от первого брака спровоцировал ДТП, но отрицает свою вину. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Авария произошла 30 апреля в Санкт-Петербурге.

По словам пострадавшей Екатерины Г., она хотела перестроиться в другой ряд на своем Volkswagen Polo, но в нее на большой скорости въехал водитель BMW. За рулем иномарки сидел 18-летний сын фигуриста Егор Е. Оба водителя вину не признали.

По словам Екатерины, автоинспекция специально затянула сроки расследования, поэтому дело было прекращено 30 июня из-за истечения срока давности.

«Судя по ходу расследования, складывается ощущение, что объективность в расследовании дела отсутствует. Так как в постановлении инспектор ни о каких нарушениях ПДД вторым участником аварии не упомянул. В итоге, машина не на ходу, и отремонтировать ее тоже не могут в связи с предстоящей судебной экспертизой», — пожаловалась женщина.

Страховая компания выплатила водительнице только 50% стоимости ремонта.

Мать Егора заявила журналистам, что никакого ДТП не было. Однако позднее она сказала, что Екатерина сама въехала в автомобиль сына, нанеся ему телесные повреждения. Также у молодого человека якобы диагностировали сотрясение мозга.

До этого Евгений Плющенко выразил уверенность, что российских спортсменов в ближайшее время вернут на международную арену.

«В ближайшее время мы вернемся на международную арену. На Олимпиаду наши фигуристы поедут под нейтральным статусом, но все понимают, чьи это спортсмены, поэтому им надо ехать, бороться и побеждать», — заявил фигурист.

