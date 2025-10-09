На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На видео попало как водитель автобуса молился на обочине в Хабаровске

В Хабаровске пассажиры автобуса ждали, пока водитель помолится
Ждать, пока водитель помолится, пришлось пассажирам автобуса в Хабаровске, сообщает Telegram-канал «Губерния. Хабаровск».

«Вчера села на конечной остановке автобуса 107у «Подсобное хозяйство», так мы ждали водителя автобуса более 10 минут, пока он помолится. Водитель-мигрант заявил, что у него отдых 10 минут и он будет делать, что хочет», – рассказала женщина-очевидец.

Возмущенная хабаровчанка рассказала, что другие пассажиры ее не поддержали.

В диспетчерской хабаровчанке пообещали разобраться в ситуации и принять необходимые меры.

До этого в Санкт-Петербурге водитель автобуса решил остановиться ради молитвы. В СПб ГУП «Пассажиравтотранс» рассказали, что инцидент произошел впервые.

«Водитель работает на предприятии с сентября 2023 года. Нареканий со стороны руководства парка к нему не было. СПб ГУП «Пассажиравтотранс» благодарит пассажиров за понимание и приносит извинения за доставленные неудобства», — отметили в организации.

В «Пассажиравтотранс» пообещали провести беседу с водителями автобусов.

Ранее в Подмосковье мужчина решил помолиться на проезжей части и заблокировал движение.

