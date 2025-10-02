Замдиректора департамента Минтранса оставили в СИЗО

Суд столицы продлил меру пресечения замдиректора Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранспорта РФ Владимиру Луговенко. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции в Москве.

«Удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Луговенко Владимира Владимировича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 УК РФ, ч. 3 ст. 33, п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 178 УК РФ, на срок 03 месяца 00 суток», — говорится в публикации.

Отмечается, что суд отказал в ходатайстве адвоката Луговенко об изменении меры пресечения на более мягкую.

Луговенко обвиняют в преступлениях по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ. Среди них превышение должностных полномочий, ограничение конкуренции. Его взяли под стражу 7 мая.

До этого Мосгорсуд сократил с 12 до девяти лет срок лишения свободы бывшему главе «Автодора» Сергею Кельбаху, осужденному по делу о злоупотреблении полномочиями.

Ранее Минтранс отказался вводить льготы для перевозчиков, пользующихся «Платоном».