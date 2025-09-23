«В ближайшее время»: Плющенко о возвращении России на международную арену

Чемпион ОИ Плющенко: в ближайшее время мы вернемся на международную арену

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выразил уверенность, что российских спортсменов в ближайшее время вернул на международную арену. Его слова приводит «РБ Спорт».

«В ближайшее время мы вернtмся на международную арену. На Олимпиаду наши фигуристы поедут под нейтральным статусом, но все понимают, чьи это спортсмены, поэтому им надо ехать, бороться и побеждать», — заявил Плющенко.

20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. На отборочном турнире выступили фигуристы-одиночники Аделия Петросян и Петр Гуменник. И она, и он завоевали золотые медали.

19 сентября глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

В 2022 году после начала СВО России на Украине МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

