На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Водитель Honda, который не выжил в жестком ДТП в Подмосковье, ранее игнорировал ПДД

112: водитель Honda, устроивший жесткое ДТП в Пушкино, был лишен прав
true
true
true

Водитель иномарки, который устроил жесткое ДТП в Московской области, на момент аварии был лишен прав. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Алексей Комлев, взял у матери авто и, гоняя 160 км в час, выехал на встречную полосу и столкнулся с каршерингом. От удара обе машины отбросило», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что движение транспорта на месте ДТП затруднено. По информации канала, в настоящее время прокуратура Московской области устанавливают все обстоятельства аварии.

Инцидент произошел утром 9 октября. Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что на проезжей части стоит разбитый автомобиль. На опубликованной записи также заметно, что арендованная машина вылетела с дороги и перевернулась. Кроме того, в момент аварии автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

По информации канала 112, в результате ДТП два человека получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее массовое ДТП на МКАД попало на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами