Водитель Honda, который не выжил в жестком ДТП в Подмосковье, ранее игнорировал ПДД

Водитель иномарки, который устроил жесткое ДТП в Московской области, на момент аварии был лишен прав. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Алексей Комлев, взял у матери авто и, гоняя 160 км в час, выехал на встречную полосу и столкнулся с каршерингом. От удара обе машины отбросило», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что движение транспорта на месте ДТП затруднено. По информации канала, в настоящее время прокуратура Московской области устанавливают все обстоятельства аварии.

Инцидент произошел утром 9 октября. Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что на проезжей части стоит разбитый автомобиль. На опубликованной записи также заметно, что арендованная машина вылетела с дороги и перевернулась. Кроме того, в момент аварии автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

По информации канала 112, в результате ДТП два человека получили травмы, несовместимые с жизнью.

